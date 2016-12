Le CRB Tizi-Ouzou en chute libre

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes | 225 lecture(s)

Les matchs se suivent et se ressemblent pour le CRB Tizi-Ouzou, qui est en train de broyer du noir et ce depuis le départ de Chabane Meftah de la barre technique. Depuis l’arrivée de Dries Abdellah, l’équipe du CRB Tizi-Ouzou n’a récolté que deux points. Avant-hier encore une fois, les camarades d’Amirouche Oukal n’ont rien pu faire en revenant bredouille à la maison en s’inclinant sur le score de deux buts à un face à la JS Akbou qui prend la deuxième place au classement derrière le leader, le MB Bouira, vainqueur en déplacement chez l’Olympique Tizi Rached qui occupe l’avant dernière place. Les Communards de Tizi-Ouzou eux aussi sont en chute libre et ont dégringolé à la 13e place avec seulement 11 points dans leur compte. Une place qui n’est pas faite pour arranger les affaires du CRB Tizi Ouzou qui doit rebondir au plus vite avant que ce ne soit trop tard. C’est le cas aussi de la JS Tichy qui s’est inclinée en dehors de ses bases face à l’ESM Boudouaou qui avance à grands pas en haut du tableau alors que les Tichois sont dans la zone de turbulences. La JS Tixéraine a frappé fort en écrasant la lanterne rouge chez elle, le CB Sidi Moussa, sur le score sans appel de 6 à 1 et pointe à la 3e place. Le WB Saoula a laissé des plumes à domicile en s’inclinant devant le CRB Bordj El Kiffan 1 à 0, tandis que le NR Bouchaoui a perdu lui aussi at home face au NR Dely Ibrahim 3 à 1. Pour rappel, l’E Sour El Ghozlane a fait match nul, un but partout, face à l’ES Azeffoun, tandis que l’IR Birmandreis a été accroché sur ses bases par l’EC Oued Smar en faisant 1 à 1.

A.M.