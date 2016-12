«On aurait pu rentrer à la maison avec les trois points, si…»

Par DDK | Il ya 5 heures 47 minutes | 154 lecture(s)

«On savait que la rencontre n’allait pas être facile face à une bonne équipe de Kouba, qui n’est pas leader pour rien. Nos joueurs sont à féliciter, car ils ont fourni une belle production. Tout le monde a reconnu que notre équipé était meilleure que l’équipe locale. On a dominé la majeure partie de la rencontre. On aurait pu rentrer à la maison avec les trois points, sans que personne n’ait à redire. On a raté un penalty en plus des deux des occasions nettes de scorer. L’essentiel, c’est le comportement des joueurs qui se sont rachetés après notre dernière défaite à domicile. Ce point fera, néanmoins, du bien au moral du groupe et nous permettra de terminer cette phase aller avec plus de sérénité. Je tiens à remercier les dirigeants du RCK pour leur accueil chaleureux. Je n’omettrais pas de souligner le bon arbitrage du trio de la rencontre qui a été à la hauteur».

Samy H.