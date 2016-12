Hassissene charge l’arbitre

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes | 179 lecture(s)

Le MO Béjaïa, qui a beaucoup misé sur son match face au NAHD pour rebondir et enclencher une nouvelle dynamique, a raté son objectif.

«Larbitre a tout faussé», dénonce le président du club M. Hassissene. L’arbitre Bessiri a en effet, de l’avis de tous les présents au stade, refusé un but limpide aux Crabes à l’ultime minute de la partie. On jouait, en effet, la 89’ lorsque Lakhadari a repris de la tête un centre de Khadir et a réussi à loger le cuir au fond des filets du portier Doukha, mais l’arbitre a surpris tout le monde en sifflant faute sur le gardien. Il n’y avait, en fait, aucune infraction, puisque le contact entre le joueur et le gardien a eu lieu après l’action. C'est-à-dire, Lakhdari a coupé la trajectoire du ballon de la tête avant de toucher Doukha qui a eu un mauvais timing et a été court dans sa sortie. D’ailleurs, les deux consultants et experts en arbitrage de l’ENTV, Youbi et Zekrini, ont tous les deux confirmé la légalité du but. «Tout le monde a vu que notre but était valable. L’arbitre Bessiri nous a lésés. Les images de la télévision confirment qu’il n’y avait aucune faute sur le gardien», dira le président Fardi Hassissene avec beaucoup de regret et de colère. Les Vert et Noir ne comptent pas se laisser faire. Pour cela, ils préparent une requête contre cet arbitre non pas pour récupérer les points perdus dans ce match, mais pour que le MOB ne subisse plus ce gens d’injustice. Cela dit, les Crabes doivent se remettre au travail au plus vite et oublier ce match pour préparer leur match de retard face au CA Batna, prévu pour demain. Les Crabes qui sont scotchés à leur dernière place avec seulement 8 petits points, comptent gagner ce match et terminer cette phase aller par un succès. En attendant la désignation d’un nouvel entraîneur, c’est Boussada qui se charge de la préparation.

Le nom du nouvel entraîneur connu ce soir

La réunion que devaient tenir les actionnaires hier à l’effet de trancher sur le nom du nouvel entraîneur, a été reportée pour ce soir, en raison de l’absence du président Farid Hassissene qui était retenu à Alger. Les actionnaires ont donc convenu d’un autre rendez-vous pour ce soir dans la perspective de choisir le nouveau driver. Mohamed Henkouche est toujours en pole positon pour succéder à Youcef Bouzidi à la barre technique du club bédjaoui mais deux autres noms ont allongé la liste portée sur le calepin de la direction. Il s’agit de Rouabah Toufik, comme on le rapportait hier et Bouali Fouad.

