Les joueurs de la JSM Béjaïa ont contraint l’USM Blida, avant-hier, au partage des points (0 - 0) à l’occasion de l’affiche de la 15e et ultime journée de la phase aller, préservant du coup leur place sur le podium (3es, 25 points), mais talonnés de près par le CA Bordj Bou Arréridj et l’US Biskra avec 24 unités chacun. C’est que la seconde moitié du championnat sera encore plus rude et compliquée pour les Béjaouis et les points déjà perdus sur leur terrain vaudront certainement leur pesant d’or dans le décompte final. Cela dit, pour revenir à ce match d’avant-hier, il faut dire que les camarades du revenant Bilal Rait ne se sont pas contentés seulement de se défendre face à des Blidéens avides de creuser l’écart sur leur adversaire du jour. Mais bien mieux, puisque les Béjaouis, en plus d’une bonne organisation tactique sur le terrain, ont réussi plus d’une fois à inquiéter le keeper local, mais en vain. Sur ce, les équipiers de l’excellent Bensaha, ayant réalisé son meilleur match de la saison, ont loupé, du coup, une prime conséquente de vingt millions de centimes, comme promise par la direction du club en cas de succès, au vu de l’extrême importance de ce match contre un concurrent direct pour l’accession. Par ailleurs, l’entraineur des gardiens de but, Hassan Sid-Rouhou, qui s’est exprimé en fin de match, a déclaré en substance : «je dois dire qu’on méritait mieux, car on a été meilleurs tactiquement que notre adversaire. Cela dit, un point en déplacement est toujours bon à prendre. On est venus à Blida pour chercher la victoire et prouver que nos récents résultats négatifs ne pourront altérer notre grande détermination à poursuivre notre chemin menant vers l’accession. Maintenant, il va falloir recharger ses batteries durant cette trêve du championnat, pour préparer dans les meilleures conditions la phase retour du championnat».