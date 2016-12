Hemiti et Atek libérés

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes | 378 lecture(s)

La direction de la JSM Béjaïa vient de libérer officiellement l’attaquant Farés Hemiti et le milieu Abdelhak Atek. A contrario, et selon une source autorisée du club, des pourparlers très avancés sont actuellement en cours avec Hocine Achiou, en disgrâce avec le RC Arbaa, et le milieu de terrain de la JSK, Bilal Herbache. Ainsi, et selon la même source, il ne manquerait que la signature de ces deux éléments cités, pour qu’ils portent les couleurs de la JSMB, à partir de la seconde moitié du championnat. Ceci en attendant aussi de dénicher un attaquant de pointe pour suppléer au départ de Hemiti. Par ailleurs, la reprise des entrainements des camarades de Djabaret est fixée pour ce jeudi à partir de 16h au stade de l’UMA, alors qu’un mini-stage de quatre jours est prévu du 31 décembre au 4 janvier 2017, au complexe El Vaz de la ville de Sétif.

B Ouari