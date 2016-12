Une équipe de maintien, et encore !

Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 178 lecture(s)

La JS Kabylie a été très décevante lors de la première phase du championnat qui a pris fin avant-hier.

Le parcours de la JSK fut en effet catastrophique, terminant cette phase à la 12ème place, avec 16 points, à deux points seulement du premier relégable. A domicile, la JSK fut très fragile, n’enregistrant qu’une seule victoire, in extremis, face au CRB, six matchs nuls et une défaite face à l’O Médéa. Du jamais vu. La JSK qui n’enregistre qu’une seule victoire at home, elle qui, à une époque, écrasait tous ses adversaires au stade du 1er novembre. Mais cette année, lors de cette phase-aller qui vient de s’achever, le stade du 1er novembre a fait le bonheur des équipes visiteuses. Celles-ci sont à chaque fois reparties avec des points, après avoir affronté une équipe très fragile et incapable d’imposer sa loi. La JSK a perdu 15 points complets sur son jardin. A l’extérieur, elle a récolté sept points, avec deux victoires face au NAHD et au CSC et un match nul face à l’ESS. Elle a néanmoins perdu face à l’USMA, la JSS, le RCR et l’USMBA. Un parcours des plus mauvais pour un club qui voulait jouer les premiers rôles en début de saison. Journée après journée, les dirigeants se sont rendu compte que le recrutement estival avait été raté. La preuve, des joueurs ont résilié leurs contrats avant même la fin de la phase-aller, à l’instar de Benkablia, Harbache et Ziaya. Après un tel parcours, la JSK est réduite à jouer le maintien lors de la seconde manche. Les Kabyles devront en effet récolter au moins 21 points pour ne pas se retrouver en Ligue 2, l’année prochaine.

Une équipe vraiment en danger

Les résultats enregistrés par la JSK sont logiques, vu que l’équipe était faible, que ce soit en attaque ou en défense. Les statistiques sont là pour en témoigner. En effet, l’attaque kabyle a marqué neuf buts seulement en 15 matchs ce qui est très insuffisant pour un club qui voulait jouer les premiers rôles. L’attaque kabyle était en panne, ne parvenant même pas à s’imposer dans son antre. La défense a elle encaissé 13 buts. Renforcer l’équipe dans les deux compartiments est donc plus qu’une nécessité pour espérer revenir en force dans la suite de la compétition. Et la victoire étriquée de samedi ne peut faire oublier le pire parcours que l’équipe ait jamais enregistré dans une phase-aller. M. L.