«Je veux un stage pas un tournoi»

Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 250 lecture(s)

Le coach Hidoussi était heureux, après la victoire de son équipe, avant-hier, face au CRB. Il a affirmé que son équipe a réalisé l’essentiel : «Tout d’abord, je tiens à remercier infiniment les supporters. Ils sont venus en masse et une grande part du mérite leur revient dans cette victoire. Je pense que notre victoire est méritée. Mes joueurs pouvaient même l’emporter par un score plus large. Nous travaillera encore plus pour combler nos lacunes», a déclaré le coach kabyle. Sur la question de la qualification de Bahari et Maméche, le coach kabyle souhaitera qu’une solution soit trouvée : «Je ne connais pas la loi relative à leurs deux cas, mais j’espère qu’une solution sera trouvée». Questionné sur les postes qu’il souhaite renforcer pour la seconde manche du championnat, le coach kabyle sera très clair : «J’espère que le club sera renforcé avec un avant-centre et deux attaquants». Interrogé s’il faisait partie de la commission de recrutement, Hidoussi répondra par la négative. Toutefois, il apportera certaines explications : «Je ne fais pas partie de la commission de recrutement, car je ne connais pas les joueurs qui évoluent dans le championnat algérien. Cependant, je ne ferai jouer un joueur recruté que s’il est bon et je refuserai d’aligner tout joueur qui ne donnera pas satisfaction». Le club kabyle devait participer à un tournoi programmé au Maroc, plus précisément dans la ville d’El Jadida. Questionné à ce sujet, le coach kabyle dira : «Pour ce mercato hivernal, je préfèrerais plutôt un stage, pour travailler les insuffisances du club. C’est plus efficace et utile que de participer à un tournoi. Je rencontrerai le président prochainement pour discuter de cette question». Concernant le match de coupe face à la formation de Nasr el Fedjoudjn Hidoussi déclarera : «Nous n’aurons pas le temps pour récupérer. Cependant, nous ferons tout pour nous qualifier. Nous jouerons nos chances à fond en championnat et tenterons aussi d’aller loin en coupe de la CAF».

M.L.