«On renforcera l’équipe»

Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 241 lecture(s)

Le président Hannachi était aux anges, après la victoire de son équipe face au CRB. «Je suis très heureux et la victoire de mon équipe est amplement méritée. Mes joueurs ont dominé leur adversaire pendant 80’ et leur succès est mérité. L’équipe aurait fait un meilleur parcours, si ce n’était les arbitres qui nous ont privés de 12 points complets», a déclaré le président kabyle. Abordant le volet recrutement, Hannachi a promis que son club engagera de bons joueurs. «J’attends la réponse de Raouraoua quant à la possibilité de recruter des joueurs de la DNA. Les 30 clubs peuvent recruter 160 joueurs en tout, et les en priver n’arrangera pas les affaires de notre football. Nous sommes par ailleurs en contact avec des joueurs de ligue 1 pour renforcer nos rangs», expliquera-t-il. Quant au match de coupe, Hannachi a affirmé que son club fera tout pour se qualifier : «Nous allons bien préparer ce match de coupe. Avec le soutien de nos fans, nous allons nous qualifier». Au sujet de la coupe de la CAF, Hannachil affirmera que son club ira le plus loin possible dans la compétition : «Je ne connais pas cette équipe du Liberia. Cependant, notre objectif est d’aller le plus loin possible dans cette compétition».

