Rial boude l’équipe

Par DDK | Il ya 5 heures 50 minutes | 272 lecture(s)

Le capitaine kabyle Ali Rial a passé une soirée noire, avant-hier, après que les supporters n’ont cessé de l’insulter en dépit de la victoire de son équipe. Très affecté, le capitaine kabyle aurait déclaré à ses coéquipiers, dans les vestiaires, que le match face au CRB serait le dernier pour lui à la JSK. Hier matin, l’enfant de Zemouri est passé à l’action, refusant de participer à la séance d’entraînement de son club au stade du 1er novembre. Selon une source crédible, le capitaine kabyle aurait été précédemment menacé par un supporter et la réaction des fans, avant-hier, l’aurait poussé à réagir. Rial aurait affirmé à l’un de ses proches qu’il ne se sentait plus en sécurité avec son club et que cela l’incitait à partir. Les prochaines heures nous diront si le joueur sera revenu à de meilleurs sentiments ou s’il aura effectivement décidé de quitter la JSK.

M. L.