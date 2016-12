Une victoire logique

Par DDK | Il ya 55 minutes | 69 lecture(s)

Après deux défaites à domicile, la JSA a repris des couleurs en réussissant enfin une victoire face à l’ASTO.

La JSA, sous la houlette du nouvel entraîneur Azedine Irid a réussi à arracher une précieuse victoire face au CRBTO après celle de la semaine passée à Bordj El Kiffane. Un bon résultat qui a redonné l’espoir à toute l’équipe et aux supporters qui étaient impatients de voir leur équipe gagner à domicile. La rencontre a été très disputée et plaisante à suivre. Les camarades de Bouchouchene ont entamé le match tambour battant, se créant plusieurs occasions. Mais bien organisés, les visiteurs ont su mettre en veilleuse toutes les tentatives de la ligne offensive akboutienne. Loin de jouer la défensive, les poulains d’Abdallah Dries ont tout de même mené quelques banderilles. Plutôt équilibré, le premier half a permis aux défenses de s’illustrer et de prendre le pas sur les attaques. Après la pause citron, les Jaunes d’Akbou revinrent sur le terrain avec la ferme intention d’en finir le plus rapidement possible avec un adversaire qui s’est avéré pugnace et difficile à manier. À la 72’, sur une action collective bien orchestrée par Nait Slimane qui sert Lardjene, ce dernier à la hauteur des 18 mètres décroche et loge le cuir dans la lucarne des bois de Belalouche qui n’a pu rien faire. Continuant sur leur lancée, les locaux aggravent le score trois minutes plus tard. Sur un service de Zebiri qui venait de rentrer, Benmehrez ne se fait pas prier pour doubler la mise, mettant son équipe à l’abri. Les poulains de Dries se reprennent et parviennent à réduire le score par Kebous qui a réussi à transformer, à la 93’, un pénalty. C’est sur cette précieuse victoire de 2-1 des locaux que l’arbitre mettra fin aux débats.

Samy H.