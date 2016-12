Amizour cale à domicile

Par DDK | Il ya 54 minutes | 65 lecture(s)

La 5e journée n’a pas été favorable pour le leader qui a été contraint au partage des points à domicile par la coriace formation du CRB Aït R’Zine (1 - 1). La JSB Amizour, qui est un des plus sérieux prétendants au titre, a vu son élan stoppé mais conserve son fauteuil de leader avec quatre points d’avance sur son poursuivant l’OC Akfadou exempt lors de cette étape. La JS Tameridjet qui avait l’habitude de jouer les premiers rôles n’arrive pas à s’imposer en ce début de championnat puisqu’elle a essuyé une autre défaite à domicile devant le WA Felden qui enregistre son second succès de suite. L’équipe de Beni Mansour est revenue avec les trois points de la victoire de son déplacement à El Kseur où rien ne va plus en ce début de saison. En revanche, il n’y a pas eu de vainqueur dans la rencontre ayant mis aux prises la JS Chemini et le nouveau pensionnaire de ce palier, le CA Sidi-Ayad, qui enregistre son premier point de la saison.

