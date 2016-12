L’US Soummam chute à Barbacha

Par DDK | Il ya 56 minutes | 96 lecture(s)

Le fait marquant de cette huitième journée est incontestablement la première défaite de la saison du leader, l’US Soummam, qui s’est inclinée à Barbacha face à l’ARBA sur le score d’un but à zéro. L’unique réalisation de cette rencontre a été l’œuvre de l’attaquant Sofiane Abas à la 30’. Mais ce revers n'empêche pas le onze de la Soummam de conserver son fauteuil de leader qu’il devra désormais partager avec le NC Bejaia qui n’est parvenu à récolter qu’un seul point à domicile dans le choc qui l’a opposé au SRB Tazmalt. Le duel entre les outsiders, la JS Ighil Ouazzoug et le SS Sidi-Aïch, est revenu à la formation locale qui s’est imposée sur le score de deux buts à un. Après ce succès, les Banlieusards partagent la quatrième place avec leur invité du jour. Pour leur part, les Verts de Seddouk ont signé une autre victoire, chez eux, devant les Pompiers de Bejaïa par la plus petite des marges (1-0). Un résultat qui propulse le RCS à la 6e place. Le grand perdant de cette journée est le CRB Aokas qui s’est incliné à domicile devant l’AS Taassast. Non loin de là, le CR Mellala a tenu en échec le CRB Souk El Tenine. Enfin, la rencontre qui a mis aux prises les deux nouveaux promus, l’AS Oued Ghir et le NB Taskriout, s’est soldée par un nul de parité d’un but partout.

Samy H.