Hendou Club Azazga arrive

La formation de Hendou Club Azazga est en train de refaire surface en championnat pré-honneur de Tizi-Ouzou. Alors que l'écart était de 10 points il y a trois semaines en arrière du leader l'ES Sikh Oumeddour, désormais ce n'est que quatre points de retard. La victoire réalisée lors de la dernière journée face aux gars d'Issiakhen (1 à 0) et celle de ce week-end devant le nouveau El Kelaâ, conjuguée à la défaite surprise de l'ESSM sur son terrain devant l'US Timizart, ont permis aux jeunes de Hendou de réduire l'écart et de se relancer dans la course à l'accession en division honneur. Rien n'est encore perdu et les joueurs sont armés d'une grande volonté de poursuivre leur ascension en haut du classement et de délocaliser du fauteuil l'ES Sikh Oumeddour qui est en perte de vitesse et qui a enregistré deux défaites de suite. Les coéquipiers de Chabane Massinissa ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, bien au contraire, ils veulent enchaîner avec d'autres victoires, tout en espérant que le leader continue sa chute libre pour s'emparer de la première place. Les joueurs ont le vent en poupe et sont tous animés d'une volonté d'acier, pour marquer comme il se doit cette deuxième manche du championnat pré-honneur de Tizi-Ouzou et aller encore de l'avant et s'adjuger le sacre final en fin de saison.

Massi Boufatis