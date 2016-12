Le NCB s’offre le derby béjaoui

Par DDK | Il ya 55 minutes | 65 lecture(s)

La dixième journée du championnat nationale 1 des seniors dames, jouée le week-end passé, a été favorable à trois clubs Bejaouis, à savoir le NCB, l’ASWB et le SVB qui ont gagné respectivement le MBB, l’ASVB et le RCB. La salle Bleue de Bejaia a abrité le derby de la capitale des Hammadites entre le NC Bejaia et le MB Bejaia et qui est revenu aux filles du Naceria sur le score de 3/2 (19/25,26/24,25/20, 24/26 et 15/10), un match d’un niveau très appréciable et très disputé jusqu’aux derniers moments de la partie qui est allée au Tie-Break. Même si le premier set est revenu aux filles de Halim Henni, coach du MBB, les filles du NCB ont su comment renverser la vapeur et décrocher le 2e et 3e set avant de lâcher lors du 4e set qui est revenu au MBB. Le Tie–Break a souri aux capées de Malek Allab, coach du NCB. L’ASW Bejaia est revenue avec une belle victoire de son déplacement à Blida devant l’ASVB sur le score de 3/0 (17/25,15/25 et 22/25), les Bejaouies n’ont pas trouvé beaucoup de difficultés pour empocher cette victoire devant la lanterne rouge et maintenir cette cadence de bons résultats. Le Seddouk VB a battu, à la salle CSP d’El Kseur, le RC Bejaia sur le score de 3/0 (27/25, 25/12 et 25/19), une victoire qui permettra aux filles de la vallée de la Soummam de se maintenir au milieu du tableau en se rapprochant du maintien qu’elles peuvent assurer sans dommage. Le WA Bejaia, nouveau promu de cette division n’a pas pu tenir tête au leader algérois, le GSP, qui l’a battu sur le score de 3/0 (12/25, 17/25 et 11/25), un résultat qui ne doit pas décourager les filles du WAB car le maintien, objectif du club cette saison, reste à leur portées si elles arrivent à bien négocier leurs matchs contre les équipes du bas du tableau. Signalons que la fédération de volley-ball a programmé un match en retard pour aujourd’hui à Blida entre le NCB et l’ASVB locale, un match qui ne devrait pas échapper aux Bejaouies qui peuvent remonter à la seconde place en cas de victoire.

Z. H.