Le wali rend visite aux joueurs

Le wali de Tizi-Ouzou, M. Mohamed Bouderbali, a rendu visite, avant-hier en début de soirée, à la formation de l’US Béni Douala, après avoir reçu en matinée les responsables du club au siège de la wilaya.

Arrivé à 18h15 au stade du 1er novembre, M. Bouderbali est descendu sur le terrain pour saluer l’équipe. Le wali a pris par la suite la parole pour saluer les efforts fournis par toute l’équipe de Béni Douala, avant d’aborder l’historique rendez-vous de ce soir face au doyen, le MCA, dans un match mémorable comptant pour les 8èmes de finale de la coupe d’Algérie. Le wali a présenté ses félicitations aux joueurs avant de leur demander d’honorer encore, comme il se doit, la wilaya. M. Bouderbali qui a salué les performances de l’équipe phare d’Ath Douala, a promis de soutenir et d’accompagner cette formation sur tous les plans et ce afin de lui permettre d’aller encore de l’avant. La visite du wali au stade du 1er novembre a été aussi une occasion pour les responsables du club de réitérer leurs doléances. Les dirigeants ont, lors d’une réception organisée au niveau du salon de la tribune d’honneur du stade, exposé au wali les problèmes auxquels le club est confronté ces dernières saisons, notamment sur le plan financier. Le blocage de l’APC depuis maintenant plus de trois ans a été également soulevé, une situation qui pénalise, ont-ils expliqué, leur équipe qui n’a pas perçu de subventions depuis. Aussi, après avoir écouté attentivement les responsables du club d’Ath Douala, le premier magistrat de la wilaya s’est engagé à aider l’équipe à travers un soutien moral mais aussi sur le plan financier. Dans cette optique, M. Bouderbali a promis de dégager, rapidement, une enveloppe financière d’environs un milliard de centimes afin de permettre au club de faire face au plus pressant avant d’entrevoir d’autres solutions à l’avenir. «Je me réjouis de cette équipe de Béni Douala qui s’apprête à disputer un huitième de finale historique de la coupe d’Algérie face au Mouloudia d’Alger. C’est un grand événement sportif pour toute la wilaya qui mérite de l’attention et de l’intérêt. J’ai reçu les responsables du club, ce matin (avant-hier ndlr), et j’ai promis de venir au stade pour rendre visite aux joueurs afin de les motiver, les soutenir et les encourager. Je suis, donc, venu féliciter les joueurs auxquels j’ai demandé d’honorer, comme il se doit, la wilaya. Pour ce qui est de la situation du club, nous avons dégagé, dans un premier temps, une enveloppe financière et nous allons ensuite envisager d’autres possibilités et d’autres solutions afin d’aider et accompagner au mieux cette équipe qui mérite d’être soutenue pour ses performances et le travail de formation qu’elle est en train de réaliser», a déclaré le wali de Tizi-Ouzou.

Mise au vert au Mouflon d’or

Afin de permettre aux joueurs de bien se concentrer sur le rendez-vous historique qui les attend ce soir face au doyen des clubs algériens, à savoir le MC Alger qu’ils affronteront au stade Omar Hammadi pour le compte des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie, les camarades de Hadj Kaci devraient rentrer dans une mise au vert, hier matin, au niveau de l’hôtel le Mouflon d’or. C’est hier matin que la délégation composée d’une trentaine de personnes, dont 19 joueurs, a rallié la capitale. Le staff technique a prévu une ultime séance d’entraînement pour hier après-midi au stade de Hydra. Un galop qui sera sans doute mis à profit, afin de voir à l’œuvre tous les joueurs et opérer les dernières retouches au sein du groupe.

