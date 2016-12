«Cela confortera l’équipe»

Par DDK | Il ya 56 minutes | 68 lecture(s)

À l’issue de la visite du wali au stade du 1er novembre, le président du CSA/ US Béni Douala a tenu, dans une déclaration, à remercier vivement le wali pour son intérêt, sa disponibilité et son aide. «Je tiens aux noms de tous les membres du club, joueurs et les membres des différents staffs, à remercier vivement monsieur le wali pour sa disponibilité, l’intérêt et l’aide apportés à l’équipe. Je suis persuadé que sa visite au stade, aujourd’hui (avant-hier ndlr), motivera davantage les joueurs. C’est une marque de reconnaissance qui confortera l’équipe à la veille de ce rendez-vous historique face au MCA. Les joueurs ne ménageront aucun effort pour honorer dignement la wilaya dans ce match face au doyen des clubs algériens. Je tiens également à remercier le DJS de Tizi-Ouzou pour son soutien et son aide, sans oublier l’APW de Tizi-Ouzou, à sa tête le P/APW. Nous nous réjouissons aussi du soutien de toute la population de la wilaya, notamment la famille sportive, à l’image de la ligue de football, les autres ligues et tous les clubs de la wilaya. Ça fait vraiment chaud au cœur d’avoir le soutien de tous. En ce qui nous concerne, nous allons faire le maximum pour répondre aux attentes, à commencer par honorer dignement notre wilaya, ce soir, face au MCA. J’invite tous les supporters et les sympathisants à venir en masse pour nous soutenir et partager ensemble cette journée mémorable. Leur présence ne fera que motiver davantage les joueurs qui vont se surpasser et qui feront tout pour ne pas décevoir».

S. K.