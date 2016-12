Par DDK | Il ya 54 minutes | 61 lecture(s)

Le manager général de l’US Béni Douala, Dahmane Azem, qui se trouve avec l’équipe au Mouflon d’Or depuis hier, est confiant quant aux capacités de son équipe de se qualifier au prochain tour. «C’est un match qui est historique pour l’équipe et on doit beaucoup de respect au Mouloudia d’Alger, mais cela ne va pas nous empêcher de nous donner à fond pour se qualifier», estimera M. Azem. Et d’ajouter : «on fait confiance aux joueurs et j’espère qu’ils seront dans leur jour en produisant une belle prestation, pour aller de l’avant et créer la surprise et la sensation lors de cette empoignade qui sera suivie par les téléspectateurs algériens. Bien sûr, on va tout faire pour se qualifier. On n’a pas peur du Mouloudia. Inch-Allah on va représenter la Kabylie et l’équipe aura fière allure et donnera le meilleur d’elle-même pour valider son ticket au prochain tour». Pour conclure, le manager général de l’US Béni Douala dira : «Je lance un appel aux supporters kabyles de se déplacer en force à Alger pour nous soutenir et nous encourager. On fera tout notre possible pour offrir la qualification à la Kabylie. On n’a pas peur du MCA et on sera sur le terrain onze contre onze. On est capables de réaliser l’exploit, il suffit juste d’y croire. Une chose est certaine, quel que soit le résultat qui va sanctionner la rencontre, nos joueurs vont se donner à fond et vont honorer la Kabylie par un beau football et une belle prestation».

A.M.