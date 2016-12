Terminer la phase aller par un succès

Par DDK | Il ya 4 heures 56 minutes | 142 lecture(s)

Les Vert et noir qui restent sur une défaite amère face au NAHD (1-0), vont devoir se ressaisir cet après-midi face au CA Batna, histoire de terminer cette phase aller sur une bonne note. En effet, les Crabes qui recevront le CA Batna cet après-midi en match retard, comptant pour la dixième journée du championnat, vont s’efforcer d’oublier cette mésaventure vécue au stade du 20 Août, samedi dernier, et ne se concentrer que sur la rencontre face aux Batnéens. Boussada, le préparateur physique du club continuera à faire office d’entraîneur en chef en attendant l’arrivée d’un nouveau coach. Les Vert et noir qui sont toujours lanterne rouge avec huit petits points sont déterminés à se surpasser pour glaner les trois points qui pourraient leur permettre de continuer à espérer. Les Vert et noir seront privés pour ce match de leurs supporters puisqu’ils jouent à huis clos et de Sidibé et Ferhat. Ils pourront profiter tout de même du retour de l’attaquant Belkacemi et de la crise que traverse leur adversaire avec la démission de son entraîneur Rouabeh.

Amine Kaci