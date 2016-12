Megatli troisième libéré

Par DDK | Il ya 54 minutes | 66 lecture(s)

à peine le rideau sur la phase aller du championnat de ligue 2 Mobilis est tombé, les choses semblent bien s’accélérer du côté de la maison de la JSMB. Ainsi, après avoir dévoilé les noms des joueurs Atek et Hemiti, comme étant les premiers libérés par la direction de la JSMB, voilà que le nom du défenseur latéral, Amine Megatli, vient de s’ajouter à cette liste. En revanche, les responsables de la JSMB comptent recruter trois éléments d’expérience, à savoir un milieu défensif, un meneur de jeu et un attaquant de métier. Et comme rapporté dans notre édition d’hier, on parle avec insistance de Hocine Achiou, et Bilal Herbache, qui ont donné leur l’accord de principe de porter les couleurs de la JSMB, pour le reste de la saison.

B Ouari