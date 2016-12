«On dédiera la qualification à nos supporters»

Par DDK | Il ya 56 minutes | 82 lecture(s)

Auteur d’une belle prestation face au CRB, le milieu de terrain de la JSK, Adel Djerrar, se dit confiant quant au retour en force de son équipe, à commencer par une qualification, aujourd’hui, aux quarts de finale de la coupe d’Algérie.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez remporté votre première victoire à domicile, un mot sur cette belle performance face au CRB ?

Djerrar Adel : Nous sommes très heureux de cette victoire, nous en avions vraiment besoin. Nous la dédions à nos merveilleux supporters qui étaient formidables. Cette victoire va nous libérer pour la suite du parcours. Nous devons continuer à travailler pour réaliser d’autres belles performances inchaalah.

Sur un plan individuel, vous avez fourni une belle prestation…

Je n’ai fait que mon boulot, mais le mérite de cette victoire revient à tout le groupe. L’équipe a passé des moments difficiles, vu les résultats qui ne suivaient pas. Et cette victoire fera beaucoup de bien au groupe pour la suite du parcours. On doit tout faire pour revenir en force avec des résultats meilleurs lors de la phase retour

Pensez-vous que la JSK en a les moyens ?

Nous avons un bon groupe et avec les recrutements le club sera plus fort inchaalah. Nous allons profiter de la trêve pour travailler nos insuffisances et bien nous préparer pour la suite de la compétition. Nous ferons tout pour réaliser de meilleurs résultats et réussir un bon parcours inchaalah

En coupe, vous affronterez la formation de Nasr El Fedjoudj. Comment se présente pour vous cette rencontre ?

C’est un match de coupe et il sera certainement difficile. Notre adversaire viendra avec la ferme intention de nous surprendre. Cependant, nous évoluerons devant nos supporters et notre seul objectif est de leur dédier la qualification inchaalah. En tant que joueurs, nous sommes déterminés à relever le défi et arracher cette qualification avant de préparer la seconde manche du championnat.

On vous laisse le soin de conclure…

Je saisis cette occasion pour remercier infiniment nos supporters qui nous ont soutenus à fond face au CRB. Je leur demande d’être toujours derrière l’équipe, car c’est eux la force de la JSK. De notre part, nous leur promettons de tout faire pour réussir de belles performances. Notre seul souci est de les satisfaire.

Propos recueillis par Mustapha Larfi