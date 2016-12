L’US Béni Douala pour un exploit

Par DDK | Il ya 55 minutes | 129 lecture(s)

Dès aujourd’hui, place à la coupe d’Algérie et aux 8es de finale qui auront lieu cet après-midi et demain.

Pour ce mardi, quatre matchs sont prévus avec notamment la JS Kabylie qui affrontera Nasr El Fedjoudj à Tizi-Ouzou, alors que l’US Béni Douala ira défier le MC Alger au stade Bologhine d’Alger. Si pour la JSK la mission s’annonce plus facile sur le papier, et part avec les faveurs des pronostics, du moment qu’elle évoluera sur ses bases et devant ses supporters, ce n’est pas le cas pour l’US Béni Douala qui aura la tâche ardue face au champion d’hiver de la ligue 1 Mobilis. Les Ath Douala qui ont eu la réussite aux 32es et aux 16es de finale face, respectivement, à Bouchegouf (2 à 0) à Tizi Ouzou et au CAM Skikda, à Skikda (4 à 0), auront cette fois-ci, un gros morceau qui n’est autre que le doyen des clubs algériens qui pète la forme cette saison. Mais en coupe d’Algérie, tout reste possible et les coéquipiers de Benmessaoud comptent tenir la dragée haute aux partenaires de Bouguèche et feront leur possible pour créer la sensation et l’exploit. Les joueurs, animés d’une grande volonté, affichent la grande confiance et sont décidés à ne pas louper ce rendez-vous qui se jouera certainement devant un nombreux public acquis au MCA, qui évoluera sur ses bases à Bologhine. Mais, la pression sera beaucoup plus du côté des poulains de Kamel Mouassa qui visent le doublé cette saison. Ce qui pourrait faciliter la tâche aux Hadj Kaci, Noura, Idres et compagnie, qui saisiront la moindre occasion pour marquer et se qualifier au prochain tour. Les protégés de Nait Abbès, Djouder et Halata, auront en face un adversaire de taille qui n’est plus à présenter. Cependant, rien n’est impossible en football, et ces derniers sont capables de surprendre les Mouloudéens et de marquer les esprits des amoureux de la balle ronde en Algérie. Les deux autres matchs prévus aujourd’hui seront suivis par un large public, du moment qu’ils mettront aux prises des équipes de la ligue 1, à savoir l’ES Sétif, qui croisera le fer avec la JS Saoura, et l’USM Bel Abbès, qui donnera la réplique à l’USM Alger. Deux chocs qui vont tenir toutes leurs promesses et du coup, deux clubs de l’élite quitteront la compétition dès aujourd’hui. Pour les autres rencontres de ces 8es de finale, elles sont programmées pour demain mercredi.

A. M.