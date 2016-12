"Et pourquoi pas l'accession ?"

Par DDK | Il ya 30 minutes | 38 lecture(s)

à peine arrivé aux commandes du DC Boghni, pensionnaire de la division honneur Tizi-Ouzou, Akli Tazekrit affiche ses ambitions et celles de son groupe.

La Dépêche de Kabylie: quel constat faites-vous après trois journées à la tête du DCB?

Akli Tazekrit: Eh bien, je suis comblé. Arracher trois victoires, dont deux à l'extérieur, est un exploit pour moi et mes joueurs, quand on sait que les montagnards n'arrivaient pas à suivre la cadence donnée à ce championnat par les grosses cylindrées. Mais, les résultats sont là. Nous sommes déjà à la deuxième place.

Vous allez, donc, jouer l'accession ?

C'est trop tôt pour le dire. Mais, pourquoi pas? Vous savez dans ce groupe, tout est possible. Je dirais qu'avec davantage des sacrifices, nous pourrons, au moins, jouer les premiers rôles. L'effectif n'est pas assez suffisant, mais nous ferons en sorte de combler tous les manques. En tout cas, pour le moment, je suis en train de superviser les capacités de tous les joueurs. Nous jouerons nos matchs comme ceux d'une coupe. A partir de la deuxième phase du championnat, nous gérerons la suite match par match.

Y a-t-il du répondant de la part des joueurs ?

Bien sûr. Entre nous, il y a une entente parfaite. Mais, il faut que chacun se donne à fond si on veut redonner la place à cette équipe qui a de tout temps joué l'accession : elle a même accédé en Régionale 2. De leur côté, les dirigeants sont disponibles et présents. Nous continuerons toujours à former les jeunes sur tous les plans. C'est l'essentiel pour moi et pour nous tous.

Et pour les moyens, peut-on dire que vous êtes satisfaits ?

Sans aucun doute. Tout le matériel nécessaire aux entraînements y est. Il n'y a aucune crainte sur ce plan. Même les séances d'entraînement se déroulent dans de très bonnes conditions, contrairement à d'autres stades , que j’ai eu à visiter, où on s'entraîne dans un petit carré. En plus d’une bonne organisation, chacun respecte son créneau horaire à Boghni.

Comment voyez-vous la suite du championnat ?

Ce sera difficile pour toutes les équipes. N'oubliez pas que dans ce groupe, les clubs se connaissent bien et il y aussi trop de derbys. En tout cas, l'accession sourira pour l'équipe la plus régulière et la plus constante. La fin du championnat n’est pas pour demain, il reste encore 18 journées. J'ai remarqué tout de même que ce groupe est animé. Il y a des équipes qui n'avaient pas de nom mais , aujourd'hui, grâce au travail, elles font de la sensation. Et c'est tant mieux.

On vous laisse le soin de conclure...

Merci pour votre journal qui donne beaucoup d'importance aux divisions inférieures, notamment de Kabylie. C'est encourageant pour les jeunes. Pour ma part, je souhaite que les gars de Boghni maintiennent le cap parce que nous sommes sur la bonne voie. D'ailleurs, nombreux sont les fans qui soutiennent le club. Entretien réalisé par

Amar Ouramdane