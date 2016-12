L’ES Sikh Oumeddour perd de l’altitude

Par DDK | Il ya 30 minutes | 36 lecture(s)

La 12e journée de la division pré-honneur a été marquée par la défaite du leader du groupe C, l’ES Sikh Oumeddour au stade Oukil Ramdane. Les Jeunots de Youcef Ouafi se sont inclinés pour la deuxième fois de suite devant cette fois, l’US Timizart. Un second faux pas qui permet du coup au Hendou club d’Azazga qui s’est imposé devant la JS El Kelaa de réduire l’écart à quatre points. Une donne qui relance plus que jamais la course à l’accession entre les gars d’Issiakhen et leurs homologues d’Azazga mais aussi l’O Taourirt Mokrane qui a battu la formation d’Ait Yahia Union Sport.

L’ES Assi Youcef intraitable

Dans le groupe A, l’ES Assi Youcef continue sa cavale en tête du classement en enchaînant un succès devant l’ES Nath Irathen. Auteurs d’un parcours sans faute depuis le début du championnat, les hommes de Moh Chebellah foncent droit vers le titre. L’autre bonne opération de la journée est à mettre à l’actif de l’AS Imazgharen qui s’empare de la deuxième place en s’imposant devant l’O Mkira au moment où la JS Tadmait se fait accrocher à domicile par l’OS Maatkas. Un faux pas qui fait le bonheur des jeunots de Frikat qui se relancent dans la lutte à l’accession.

L’O Nath Yirathen renoue avec le succès

Dans le groupe B, le leader l’O Nath Yirathen qui a marqué le pas lors des deux précédentes journées a renoué avec le succès devant un sérieux rival dans la course à l’accession en l’occurrence, l’US Sidi Belloua. Pour sa part, le dauphin le RC Betrouna a atomisé l’US Tigzirt sur un score fleuve de dix buts à zéro. Les Banlieusards de Tizi-Ouzou qui comptent un match en moins se présentent ainsi comme un des concurrents les plus redoutables pour les Olympiens de Larbaa Nath Irathen. Ces derniers devraient surveiller leur rétroviseur et éviter à tout prix de retomber dans leur travers pour ne pas se faire dépasser.

S. K.