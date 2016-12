L’Olympique Tizi-Rached très mal-en-point

Par DDK | Il ya 30 minutes | 34 lecture(s)

L’Olympique Tizi-Rached traverse une mauvaise passe après 12 journées disputées. Les protégés de Chabane Dahleb sont classés à l’avant-dernière place, avec 9 points dans leur compte.

Les gars de Tizi-Rached, sur les douze matchs disputés, ont gagné deux matchs dont un en déplacement. L’équipe de Tizi Rached a entamé la préparation en retard, et plus précisément le 6 septembre et a joué son premier match face à l’ES Azeffoun lors d’un tour régional de la coupe d’Algérie. Les choses s’annoncent difficiles pour les Olympiens qui sont dans le bas du tableau et qui risquent le purgatoire avant l’heure si les résultats ne s’améliorent pas lors des prochaines journées. À trois journées du baisser de rideau de la phase aller du championnat de la division régionale une, le club cher aux supporters de la région de Tizi Rached, est en danger et les voyants sont vraiment au rouge.

2 victoires, 7 défaites et 2 nuls enregistrés

Les poulains de Chabane Dahleb sur les 12 matchs joués depuis l’entame du championnat de la régionale une, ont réussi à remporter deux victoires, une à domicile et une autre à l’extérieur et ne totalisent donc que neuf points sur les 36 possibles. Les Olympiens ont joué sept matchs à domicile et ont marqué le pas à cinq reprises, face respectivement à l’EC Oued Smar (2 - 0), la JS Tixéraine (2 - 0), le WB Saoula (3 - 1) et l’E Sour El Ghozlane (3 - 1) et le MB Bouira (2 - 0), tout en gagnant face au NR Bouchaoui sur le score de deux buts à un. En dehors de leurs bases, les protégés de Chabane Dahleb ont réussi de belles prestations, avec deux nuls arrachés face respectivement à l’IR Birmandreis (0 - 0) et à l’ESM Boudouaou (1 - 1) et en s’inclinant à deux reprises dont une face à la JS Akbou, tout en revenant avec la victoire, en battant la lanterne rouge le CB Sidi Moussa sur le score de 2 à 0.

Défaite interdite face à l’ES Azeffoun

Les Olympiens iront défier, lors de la prochaine journée, la formation de l’ES Azeffoun dans son fief. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la 13e journée du championnat de la régionale Une. Un match qui s’annonce à priori difficile pour cette jeune équipe de Tizi-Rached, et les poulains de Chabane Dahleb qui ont laissé des plumes face au MB Bouira à domicile en s’inclinant 2 à 0, sont désormais dans une situation inconfortable et l’erreur n’est pas permise. Ils ne comptent pas lâcher prise et tenteront ce samedi, de réaliser un bon résultat pour s’éloigner de la zone rouge. L’objectif de la direction qui reste le maintien en régionale une, est à la portée de la bande à Chabane Dahleb qui commence à prendre le rythme de cette division, surtout que la moyenne d’âge tourne autour de 22 ans. Battre Azeffoun ou revenir avec au moins un match nul, et repartir sur de bons pieds est l’objectif des Olympiens lors du prochain rendez-vous en déplacement face aux Ivahriyen.

