Azlef a contacté les dirigeants de l’O Médéa

Par DDK | Il ya 31 minutes | 44 lecture(s)

Selon une source autorisée, Malik Azlef, vice président de la JSK, a contacté le vice président de l’O Médéa, hier après-midi, pour le recrutement du milieu de terrain Lamhene et l’attaquant Hamia, en prévision de la seconde manche du championnat. On ignore, à l’heure qu’il est, le montant proposé par la direction kabyle, néanmoins, on croit savoir qu’il serait important. Les dirigeants de Médéa, pour leur part, se disent prêts à céder les joueurs en question en cas d’une belle offre. Actuellement, les dirigeants sont à la recherche de nouveaux éléments, pour renforcer les rangs des canaris après que la ligue ait refusé le transfert d’El Bahari. Selon les informations recueillies, la réponse définitive de la direction de Médéa était attendue pour hier soir, ou au plus tard pour la journée d’aujourd’hui. Sous une terrible pression, le président Hannachi fait de son mieux pour recruter de bons joueurs pour éviter le cauchemar de la relégation.