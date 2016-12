La piste Amrani réactivée

Par DDK | Il ya 30 minutes | 54 lecture(s)

La direction du MOB a finalement relancé l’entraîneur Amrani qui a même dit-on donné son accord de principe de revenir. Après les noms de Henkouche, Rouabeh et Bouali, cités, voilà donc que le nom de Amrani refait surface. Il semble que les dirigeants ont du mal à trancher. par ailleurs l’équipe a enfin pu gagner hier en match de mise à jour de championnat en recevant le CAB à Béjaia (2 -1). Les buts ont été inscrits par Messadia 8’ et Khadir 87’ pour le MOB et Aribi 68’ pour le CAB.

A. K.