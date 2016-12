La logique respectée !

Par DDK | Il ya 30 minutes | 81 lecture(s)

Finalement, l’exploit n’a pas eu lieu pour l’US Béni Douala lors de ces 8e de finale ou elle a dû subir un MCA euphorique par un 7 à 1 net et sans bavure. La JSK, elle, a réussi l’essentiel (1 - 0), péniblement encore une fois face à une équipe de moindre calibre, Nasr El Fedjoudj pour qui ça dirait quelque chose.

Les canaris ont attendu la 84’ pour voir enfin Boulaouidat les tirer du trou. Tout le contraire du MCA qui a tranché dès le départ son match face à l’US Béni Douala qui a été ramené à la réalité dès la 2’. Bouguèche venait de signer le premier rappel à l’ordre à cette équipe de l’USB qui se disait peut-être que ce serait possible. Le même Bougueche reviendra à la charge à la 22’ puis Zerdab à la 31’. Djemouni à la 46’, Boudebouda à la 60’ et Azi à la 80’ avaient déjà suffisament corsé la valise avant qu’un septième but n’anéantisse carrément cette équipe de l’USB qui aura néanmoins sauvé l’honneur en pointant une réalisation à son compte à la 67’. Quatre matchs de ce tour restent encore à jouer aujourd’hui. Avec une chaude empoignade entre le leader de la Ligue 2 Mobilis, le Paradou AC, et le finaliste de la dernière édition, le Nasr Hussein Dey à Dar El Beida. L’autre match opposera le MC Saida au CR Bélouizdad au stade 13 avril 1956 de Saida. Les gars de Laâqiba sont appelés à sortir le grand jeu pour espérer éliminer les Saidis, coachés par le duo Rahmouni-Moussouni, qui veulent eux aussi se frayer une place en ¼ de finale. Les Harrachis iront défier le CA Bordj Bou Arreridj au stade de 20 août de Bordj Bou Arreridj. Un match entre un ancien pensionnaire de Ligue I, qui veut retrouver cette division, et les Harrachis. Le dernier match de ces 8es de finale opposera l’ASO Chlef à l’US Tébessa. Les Chélifiens partent avec les faveurs des pronostics, mais ce sera difficile car le match se jouera à huis clos, suite à la sanction infligée au club après ce qui s’est passé face au MC Oran lors des 16e de finale.

A.M.