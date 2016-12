Deux matchs à huis clos pour la JSM Béjaïa

Par DDK | Il ya 30 minutes | 42 lecture(s)

La commission de discipline (CD) de la LFP, réunie avant-hier en session hebdomadaire, a infligé une lourde sanction à la JSM Bejaia, suite à l’agression dont a été victime le directeur de jeu de la part d’un stadier, à l’issue du match de la 14e journée, JSMB-PAC (1-2), disputé la semaine dernière au stade de l’UMA. Un geste qu’a, d’ailleurs, tenu à dénoncer vigoureusement le boss Boualem Tiab, lors de sa dernière conférence de presse. Ainsi donc, le club béjaoui a écopé d’une sanction de quatre matches à huis clos dont deux avec sursis, assortie d’une amende de deux cent mille dinars. Les rencontres JSMB-GC Mascara (17e journée) et JSMB-WA Boufarik (19e journée) se dérouleront, donc, avec des gradins vides, au grand dam des inconditionnels du club. Par ailleurs, et après l’accord trouvé avec Hocine Achiou (ex-RCA) et Bilal Herbache (ex-JSK), dont il ne manquerait que la signature, l’on apprend d’un officiel béjaoui que la direction du club a, également, reçu plusieurs propositions pour le recrutement d’un attaquant de métier durant ce mercato. Si, en effet, les pistes de Cheniguer (DRBT) et Noubli (MCEE) semblent écartées, d’autres offres, en revanche, seraient entrain d’être étudiées par la direction, de concert avec le staff technique.

B Ouari