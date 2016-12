Moulediouane risque gros à Ouacifs

Par DDK | Il ya 39 minutes | 61 lecture(s)

La 13e journée de la division honneur de Tizi-Ouzou, qui débutera demain vendredi avec le déroulement de cinq rencontres, sera marquée par le déplacement du leader, l’OS Moulediouane, chez la JSC Ouacifs dans un match à six points.

Les Oiseaux, qui ont concédé leur première défaite de la saison lors de la précédente journée, auront fort à faire face aux gars de Ouacifs qui pointent à la deuxième place et qui auront une bonne occasion de réduire l’écart qui les sépare de leur hôte du jour, qui compte sept longueurs d’avance. Une donne qui compliquera la tâche au leader qui doit s’attendre à être mis à rude épreuve par une équipe de la JSC Ouacifs qui reste sur une belle série de bons résultats. Le DC Boghni, tombeur du leader la semaine passée, ne devrait pas laisser filer l’aubaine d’enchaîner un succès à l’occasion de la réception de l’O Tizi Gheniff qui n’arrive toujours pas à trouver ses marques. Les Montagnards qui partagent la 2e place avec la JSC Ouacifs et la JS Boukhalfa ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Un enjeu qui corsera davantage la mission pour les Olympiens qui risquent d’y laisser des plumes. Dans le milieu du tableau, le FC Ouadhias qui reste sur une victoire hors de ses bases, accueillera le KC Taguemount Azouz dans un match qui s’annonce équilibré entre deux formations qui pratiquent du bon football. Pour sa part, l’E Draâ El-Mizan recevra le FC Tadmaït, un adversaire dont les jeunes étoilés devraient se méfier, pour éviter une deuxième défaite de suite à domicile. Enfin, le CRB Mekla, qui jouera sur son terrain, devra sortir le grand jeu pour espérer freiner l’AC Yakouren qui a réussi une remontée spectaculaire au classement. Dans la division pré-honneur, le match qui retiendra l’attention est celui qui mettra aux prises le dauphin du groupe à son poursuivant immédiat, à savoir la JS Tadmaït. Un match d’importance pour les deux formations qui n’auront pas le droit à l’erreur, elles qui comptent déjà un retard assez conséquent et difficile à surmonter sur le leader du groupe, à savoir l’ES Assi Youcef .

S. K.