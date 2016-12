Déplacement difficile du leader à El Adjiba

Par DDK | Il ya 38 minutes | 66 lecture(s)

Mission difficile pour le leader, l’US Auzia qui se rendra à El Adjiba pour croiser le fer avec la JS Adjiba qui n’a pas perdu de match depuis la quatrième journée. Son poursuivant direct et dauphin se rendra dans la même ville pour affronter l’autre équipe d’El Adjiba, l’Olympique Club, dans une rencontre qui s’annonce intéressante à suivre. Le CR Bordj Okhris recevra une équipe d’ABR Djebahia en pleine confiance. La rencontre au sommet de cette journée mettra aux prises l’USC Khebouzia et le CR Thameur, entre le troisième et le quatrième au classement général. Les Banlieusards de Bouira, qui croient toujours en leur chance pour l’accession, se déplaceront à Khebouzia en conquérant. La JS Bouaklane qui a été corrigée la dernière journée par l’US Auzia recevra l’UB Mesdour pour se racheter, alors que le FC Thamellahth affrontera la lanterne rouge, l’IRB Esnam.

A M’hena