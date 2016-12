Le NCB en péril à Sidi-Aïch

Par DDK | Il ya 39 minutes | 63 lecture(s)

Cette journée se présente différemment pour les co-leaders, car au moment où l’US Soummam évoluera sur du velours devant le CRB Aokas, fébrile à l’extérieur, son rival, le NC Béjaïa, devra effectuer une sortie qui s’annonce périlleuse à Sidi-Aich où, il est attendu de pied ferme par l’outsider, le SS Sidi-Aïch. Ce dernier est à deux points du duo meneur, qui a enregistré une lourde défaite à l’extérieur le week-end écoulé, et se trouve dans l’obligation d’arracher les trois points de la victoire pour se réconcilier avec son public. C’est dire que cette confrontation aura pour enjeu six points à même de permettre de réduire l’écart du duo et la relance du championnat. Cette confrontation sera suivie de près par le dauphin, le SRB Tazmalt, qui compte faire le plein en recevant la modeste formation d’Oued Ghir. C’est le cas d’Ighil Ouazzoug qui se rendra à Taskriout pour damer le pion à la formation locale et partira en conquérant, car une victoire permettra aux hommes de Djahid Moumene de rester au contact du groupe de tête. Le CR Mellala, en quête de son second succès de la saison, recevra le RC Seddouk qui ne fait pas de cadeaux. Enfin, le CS Protection Civile et l’ARB Barbacha auront de fortes chances d’augmenter leur capital point devant, respectivement, l’AS Taâssast et la JS Béjaïa qui n’arrive pas à suivre le rythme du championnat.

Samy H.