MBB - WAB et RCB - NCB, deux beaux derbys à suivre

La 11e journée du championnat national 1 des seniors dames se déroulera ce week-end avec la programmation, pour ce samedi, de deux beaux derbys béjaouis, MBB - WAB et RCB-NCB, ainsi que le déplacement de l’ASWB à Alger pour affronter le leader algérois, le GSP. Le seul match programmé pour demain se jouera à la salle OMS de Douéra (Alger) et réunira le leader du championnat, le GSP et l’ASW Béjaïa, 3e au classement général. Un match très difficile pour les Béjaouies qui trouveront, certainement, des difficultés pour tenir tête aux algéroises. Les deux derbys béjaouis, quant à eux, se tiendront au niveau de la salle Amirouche de Béjaïa. Le premier entre le MBB et le WAB, respectivement 2e et le 8e au classement général. La formation du MBB part avec un léger avantage, car elle dispose d’un effectif plus expérimenté que celui du WAB, dont la majorité est encore des cadettes surclassées en seniors. Quant au second derby, il réunira le RC Béjaïa et le NC Bejaia, deux équipes du milieu du tableau, dans un match très ouvert à tous les pronostics. Le dernier club béjaoui dans ce championnat est le Seddouk VB, qui se rendra à Tlemcen pour affronter le WAT local, dans un match qui ne devrait pas échapper aux filles de la vallée de la Soummam, car leur adversaire du jour, classé à l’avant dernière place, trouve d’énormes difficultés lors de ce championnat. Une bonne occasion, donc, pour le SVB qui devrait en profiter pour améliorer son capital points et gagner des places au classement.

Z. H.