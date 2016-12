Profiter de la trêve

Par DDK | Il ya 39 minutes | 69 lecture(s)

Après avoir bénéficié de quatre jours de repos pour évacuer le trop-plein de stress accumulé pendant de longues et pénibles semaines, les joueurs de la JSMB vont devoir reprendre le travail dès cet après-midi.

Ainsi, les Béjaouis, qui ont bouclé la phase aller du championnat sur le podium (3es, 25 points), auront tout intérêt à mettre pleinement à profit cette période de trêve pour recharger les batteries, car le chemin menant vers la ligue 1 Mobilis reste encore sinueux et parsemé d’obstacles de tous genres. Soucieux d’assurer à leur équipe une bonne préparation hivernale, les dirigeants du club, de concert avec le staff technique, ont programmé un stage de quatre jours qui débutera ce samedi à l’école olympique d’El Vaz, dans la wilaya de Sétif. Un site offrant toutes les commodités de base pour travailler dans la sérénité, en prévision de la phase retour du championnat. Ce séjour dans la capitale des Hauts-plateaux sera, aussi, une occasion pour le nouveau staff technique de se faire une idée bien précise sur l’état de forme de ses joueurs et travailler toutes les insuffisances constatées au sein du groupe. En outre, le coach en chef, Younes Ifticene, adepte de la formation et de la promotion des jeunes talents, ne manquera certainement pas l’occasion de ce stage pour mettre dans le bain des éléments de l’équipe réserve qui l’ont épaté lors d’un match d’application. Une manière comme une autre d’injecter du sang neuf dans l’équipe aux côtés d’éventuelles nouvelles recrues que la direction du club compte engager durant ce mercato, pour stimuler enfin une concurrence loyale au sein de l’effectif dès la reprise du championnat.

B Ouari