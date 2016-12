Victoire impérative pour Azazga

Par DDK | Il ya 40 minutes | 47 lecture(s)

Azazga est condamnée à gagner pour rebondir. L’équipe au bas du tableau est appelée à sortir le grand jeu, demain après-midi au stade Tirsathine, face à son adversaire du jour, l’AS Bordj Ghedir. Les protégés de Hocine Chikhi, qui ont arraché un précieux point la semaine passée, doivent confirmer demain après-midi, surtout qu’ils joueront à domicile et devant leurs supporters. Les Azazguis sont décidés à ne pas rater ce rendez-vous. Une défaite est strictement interdite à domicile. Leur mission s’annonce difficile, mais pas impossible. Pour les autres rendez-vous de cette 13e journée, prévus demain après-midi à partir de 15h, il y aura le choc qui va opposer l’OMR El Annasser au FC Bir El Arch, deux équipes qui jouent l’accession en DNA. Les gars d’El Annasser partent favoris, mais leurs homologues de Bir El Arch sont décidés à préserver leur acquis. Le WA Rouiba défiera l’ES Ben Aknoun dans un match de rachat, alors que le MB Hassi Messaoud attend de pied ferme l’IRB Berhoum. La lanterne rouge, le NRB Achir, aura une mission difficile face à l’ES Berrouaghia qui pète la forme. L’USM Sétif accueillera son homologue du CA Kouba avec la ferme intention d’empocher les trois points, tandis que le CRB Ouled Djellal donnera la réplique à son homologue du CRB Ain Djasser qui se bat pour le maintien en inter régions. Enfin, Hydra AC affrontera son homologue de l’IRB Aïn Djasser dans un match à six points pour les deux équipes, qui veulent relever la tête et refaire surface.

A.M.