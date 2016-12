Périlleux déplacement pour l’OE Kseur

Par DDK | Il ya 40 minutes | 62 lecture(s)

Le championnat nationale 1 des seniors messieurs entamera demain la septième journée de sa seconde phase avec le déplacement de l’OEK à Ain Azzel pour affronter l’EFAA alors que le NCB et le MBB accueilleront respectivement le MCBL et le WAT. L’OE Kseur qui a gagné lors de la précédente journée son match contre le WOR (3 - 0) et qui occupe la cinquième place se rendra à Ain Azzel pour en découdre avec l’EFAA locale qui est revenue de Laghouat avec une victoire (3 - 0) lors de son dernier match et qui occupe la seconde place au classement. Ce sera un match très difficile pour les Banlieusards devant l’une des meilleures équipes de cette saison. Le NC Bejaia, qui a gagné son match de retard à Blida devant l’ASVB (3 - 0), remonte à la troisième place, il recevra l’équipe du MCB Laghouat, un match qui ne devrait pas échapper aux Bejaouis qui veulent continuer sur cette lancée de bons résultats et garder cette place au podium le plus longtemps possible. Le MB Bejaia, qui est revenu de M’Sila avec une belle victoire devant le RCM (3 - 0) et qui occupe la cinquième place recevra à la salle Amirouche la formation du WA Tlemcen qui a gagné son dernier match devant l’EST (3 - 0) et qui occupe la 4eme place, un match très important pour les capés de Hamou Kaci car en cas de victoire, ils rejoindraient leur adversaire du jour. Ça ne sera pas facile pour les Bejaouis mais, s’ils arrivent à minimiser les erreurs au bloc et à la réception, ils pourront empocher une belle victoire qui les boostera pour la suite du championnat.

Z. H.