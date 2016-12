«On s’était même préparés pour les penaltys»

Par DDK | Il ya 39 minutes | 64 lecture(s)

Le coach Hidoussi était très heureux de la qualification de son équipe pour les quarts de finale de la coupe d’Algérie.

Lors du point de presse qu’il a animé, le coach kabyle expliquera d’emblée les difficultés rencontrées par ses : «On s’attendait à ce que le match soit difficile et on s’est préparés même pour la série des pénaltys. Mes joueurs avaient fourni d’énormes efforts face au CRB et on n’a pas eu le temps de récupérer. Je dois dire aussi qu’ils ont un peu sous-estimé leur adversaire», a déclaré Hidoussi.

Questionné sur le milieu de terrain qui n’a pas bien fonctionné, le coach kabyle a donné l’explication suivante : «L’absence de Raiah nous a pénalisés, car c’est un élément clé dans l’équipe. En plus, Yettou a joué alors qu’il est blessé».

Ayant donc atteint les ¼ de finale, le coach kabyle dit vouloir remporter le trophée : «Nous sommes aux ¼ de finale et la coupe devient un objectif pour nous. Nous ferons tout pour aller jusqu’au bout et remporter ce trophée». Interrogé sur ses rapports avec Mebarki, qui n’a pas joué contre le CRB, le coach assurera qu’il n’y avait aucun souci entre lui et le joueur : «Je n’ai aucun problème avec Mebarki. Il doit juste bien travailler aux entraînements pour que je le fasse jouer. C’est un excellent joueur, mais il faut qu’il s’entraîne pour être incorporé», a encore expliqué Hidoussi.

Abordant le volet recrutement, le coach kabyle dira que son équipe a besoin de renfort en prévision de la seconde manche du championnat : «La direction est en contact avec certains joueurs. Nous avons besoin de recruter de bons éléments pour améliorer les performances du groupe».

Concernant le stage hivernal, Hidoussi a affirmé que son équipe allait se préparer à Alger : «Nous ne partirons pas au Maroc, nous nous préparerons à Alger pour la suite de la saison», conclura Hidoussi.

M.L.