«Je signerai ce jeudi»

Par DDK | Il ya 39 minutes | 73 lecture(s)

L’attaquant Mehdi Benaldjia officialisera sa venue à la JSK, aujourd’hui, au siège du club kabyle.

C’est ce qu’on apprend du joueur lui même. Ayant tout conclu avec le président Hannachi, le joueur signera aujourd’hui son contrat. Les négociations entre les deux parties se sont déroulées dans la discrétion la plus totale.

D’ailleurs, personne n’avait cité le nom de l’ex-attaquant de la JSS. Libéré par son club employeur, Benaldjia endossera le maillot Jaune et Vert lors de la seconde manche du championnat.

«Effectivement, j’ai tout conclu avec le président Hannachi et je suis officiellement Canari. Je serai à Tizi-Ouzou, ce jeudi, pour signer mon contrat et officialiser ma venue à la JSK. Je suis très heureux de rejoindre un aussi prestigieux club.

Je ferai tout pour apporter un plus à l’équipe et l’aider à revenir en force dans la compétition», nous a déclaré Benaldjia. Après Khelili et Izerghouf qui ont signé leurs contrats, Benaldjia sera ainsi la troisième recrue kabyle.

Les dirigeants kabyles recruteront encore deux autres joueurs avant de clore leur opération recrutement.

M. L.