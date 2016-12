Un succès qui redonne espoir

Par DDK | Il ya 39 minutes | 62 lecture(s)

Le MO Béjaïa a, enfin, renoué avec le succès, avant-hier, en match retard face au CAB (2 - 1). Un succès qui pourrait permettre aux Béjaouis de continuer à espérer quant à leur maintien en Ligue I. Le dernier succès des Crabes en championnat remonte à la quatrième journée face au CRB (1 - 0). Après donc une longue attente, les protégés de Boussada ont pu provoquer le déclic tant attendu en s’imposant lors de cette ultime rencontre de la phase aller. Cette victoire, ô combien précieuse, va permettre aux Béjaouis de préparer la deuxième moitié du championnat avec un meilleur mental. «Nous avons misé beaucoup sur ce match, Dieu merci nous avons pu l’emporter et ce grâce à la volonté des joueurs qui se sont donnés à fond et qui ont cru jusqu’au bout», dira l’entraîneur Boussada, qui était aux larmes à la fin de la partie. Il n’y a qu’à voir la joie indescriptible qui s’est emparée des Vert et Noir au coup de siffler final de l’arbitre pour comprendre combien ce succès est considéré comme un porteur d’espoir chez le MOB. Pour revenir au match, les camarades de Yaya qui ont réussi à ouvrir le score dès la dixième minute par l’inévitable Messadia, se sont fait rattraper au score par les gars des Aurès, suite au but du rentrant Aribi (67’). Loin de se décourager, les Vert et Noir ont continué à pousser et ont été récompensés par le but de Khadir, inscrit à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Un but qui a permis aux Crabes de glaner trois points et portent ainsi leur total à 11 unités, à deux longueurs du RC Relizane et à trois longueurs du CSC, les deux formations qui viennent juste devant les Béjaouis. Ce succès va certainement booster les Vert et Noir qui comptent bien profiter de cette trêve pour se préparer en perspective de la phase retour qui s’annonce très déterminante pour eux. Ils n’attendent que l’arrivée du nouvel entraîneur pour fixer le programme de cette trêve. La reprise aura lieu le 2 janvier.

Réunion des actionnaires ce soir

Les actionnaires du club béjaoui vont se réunir, ce soir, à l’effet de faire un premier bilan de cette première moitié du championnat et débattre de la situation du club. Outre le bilan financier du président sortant, Ikhlef Boubekeur, qui sera passé en revue, il sera question de trancher sur le nom du futur entraîneur des Crabes. Les actionnaires vont devoir choisir parmi les Henkouche, Bouali, Rouabeh et Amrani. Le président Hassisene, lui, insiste sur la participation de tous les actionnaires.

Amine Kaci