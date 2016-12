Opération rachat pour Amizour

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Le bon point ramené samedi dernier du stade Benhadad face au leader du groupe, en l’occurrence, le RCK, donnera certainement un coup de tonus à l’équipe d’Amizour.

Cet après-midi au stade Larbi Touati, elle recevra le CRB Dar El Beida pour le compte de la 14e journée. Les Unionistes tiennent à confirmer devant leurs supporters et se relancer de nouveau dans la course au titre. Par contre, une contre-performance anéantira les chances de l’équipe de concurrencer ses adversaires pour la première place. Les coéquipiers d’Aoures sont bien conscients de la tâche qui les attend face à un adversaire qui ne sera pas facile à manier, et qui ne viendra pas en victime expiatoire dans cette rencontre où il y a urgence de points pour les deux équipes avec des objectifs diamétralement opposés. Les Rouge et noir sont déterminés à renouer avec la victoire pour améliorer leur classement avant la fin de la phase aller. Pour cela, ils se sont attelés à préparer sérieusement et sereinement ce match. Les camarades d’Idirene ne veulent en aucun cas revivre le même scenario que celui face à Reghaia. Dans ce contexte, le duo Boussekine-Bounif a averti ses joueurs pour prendre l’adversaire à sa juste valeur, qui peut bien avoir une réaction d’orgueil. Ainsi la prudence est de mise d’autant plus qu’il faudra aux hommes de Laid Milane de prendre en référence leur surprenante contre performance à la maison face à Reghaia. En somme, les Rouge et noir doivent se montrer plus performants tout en jouant de manière offensive afin de se créer des occasions qu’ils doivent savoir exploiter dans ce match où seul le mot d’ordre pour les locaux reste les trois points mis en jeu comme l’a confirmé le co-entraîneur Mourad Bounif «Nous sommes conscients de la difficulté de la tâche face à cette bonne équipe qui s’est montrée difficile à manier à plusieurs reprises. En tous cas, nous avons préparé les joueurs, surtout sur le plan psychologique. Pour nous, le plus important ce week-end est la victoire et rien d’autre. Je dirai même que battre le CRBDB serait notre cadeau de fin d’année aux supporters», dira le co-entraîneur Mourad Bounif, qui ne pourra pas compter sur certains éléments lors de cette rencontre pour cause de blessure et qui aura tout de même à composer un onze qui aura pour seule alternative de sortir victorieux de cette confrontation.

L’US Béni Douala favorite face à Mekhadema

Pour sa part, l’US Béni Douala qui reste sur une défaite en coupe d’Algérie face au MCA, mais qui a honoré la Kabylie devant les milliardaires de Sonatrach, accueillera la modeste formation de Mekhadema au stade du 1er novembre. Les coéquipiers du capitaine Benmesaoud ne devraient pas avoir de difficulté à s’imposer devant leurs hôtes pour alimenter leur compteur points. Mais ils doivent prendre au sérieux cette rencontre, même si leurs adversaires, pour l’heure, moisit dans une peu enviable position au classement, tout en espérant un faux pas des deux Co-leaders qui se déplaceront chez respectivement RC Boumerdès et l’IBLakhdaria, des formations qui sont dans un besoin pressant de points pour quitter la zone rouge.

IB Lakhdaria décidé à stopper M’Sila

De son côté, l’IB Lakhdaria qui s’est fait une bonne santé, ces dernières semaines, tentera aujourd’hui de faire subir au leader sa troisième défaite de la saison et le stopper dans son élan. En effet, les poulains de Mourad Houait, dos au mur, ont pour seul mot d’ordre la victoire même s’il s’agit du Co-leader le WR M’Sila qui viendra défendre son statut. Ainsi, ils auront tout de même fort à faire pour décrocher leur second succès de la saison à la maison après quatre matchs nuls et une défaite. C’est dire que le match de ce soir revêt une importance capitale aussi bien pour les joueurs que pour le staff technique et les supporters qui se déplaceront certainement une fois de plus au stade pour soutenir et encourager leurs favoris pour une victoire. Les gars de Lakhdaria comptent, toutefois, énormément sur le savoir-faire et la grande expérience de Mourad Houaït pour mettre au place un plan de bataille afin de surprendre les gars de M’Sila et mettre fin à cette série de cinq matches sans la moindre victoire dans leur stade fétiche. Pour les autres rencontres, le MB Rouissat accueillera le NARB Reghaia à huis clos. La JS Hai Djabel bénéficie des faveurs du pronostic en accueillant l’IBK El Khechna. Enfin, l’USM Cherraga, qui se trouve dans une position inconfortable, recevra le CRBT très mal en point, dans un match où les locaux essayeront de confirmer leur réveil après le dernier succès à Khemis El Khechna.

Samy H.