Favorable au MB Bouira

La phase aller de la division régionale 1 tire à sa fin et il ne reste que trois journées avant le baisser du rideau.

Aujourd’hui, les clubs de cette division joueront la 13e journée et le leader le MB Bouira est bien parti pour consolider son fauteuil, du moment qu’il évoluera chez lui et devant ses supporters face à l’ESM Boudouaou. Un match que les Bouiris ne devront pas rater, pour creuser l’écart ou garder les mêmes distances de leur poursuivant immédiat, à savoir la JS Akbou qui aura la tâche difficile en déplacement face à la JS Tixéraine, une équipe du haut du tableau. Pour dire l’écart peut se creuser dès cet après-midi. Le MB Bouira ne compte pas rater cette aubaine pour prendre son envol davantage. L’E Sour El Ghozlane, qui a marqué le pas, voudra coûte que coûte se racheter et tentera de revenir du stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou avec un bon résultat face à un CRB Tizi-Ouzou en chute libre. Mais les Communards ne veulent pas abdiquer et comptent renouer avec la victoire dès cet après-midi. Le choc de cette journée mettra aux prises les deux clubs voisins l’ES Azeffoun, qui est en train de retrouver ses sensations, et l’O Tizi Rached qui est classé à l’avant dernière place. Un derby ouvert à tous les pronostics et les Olympiens ne se présenteront pas à Azeffoun en victimes expiatoires, mais pour réaliser un bon résultat. Les Marins sont avertis et doivent faire très vigilants face à leurs homologues de Tizi Rached. La JS Tichy, pour sa part, n’a plus droit à l’erreur et devra sortir le grand jeu, pour espérer arracher la victoire face à son invité du jour, le NR Bouchaoui, mais la vigilance doit être de mise pour éviter une mauvaise surprise. Le CRB Bordj El Kiffan, quant à lui, croisera le fer avec son voisin de l’IR Bir Mourad Rais, tandis que l’EC Oued Smar tentera de rectifier le tir du nul concédé en match de retard face à Azeffoun, en battant le WB Saoula. Mais, ce ne sera pas une simple formalité devant l’équipe de la Saoula qui fera son possible pour repartir avec un résultat probant. Hier, le NR Dely Ibrahim devait donner la réplique à la lanterne rouge le CB Sidi Moussa.

