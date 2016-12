Azeffoun remonte à la 6e place

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

L’ES Azeffoun a disputé, mardi passé, un match de mise à jour de la 8e journée du championnat de la Régionale I. Une rencontre qui l’a opposé à l’EC Oued Smar en déplacement. Les camarades de Karim Ait Aider ont réussi à arracher un précieux point, en faisant 0 à 0 face à l’EC Oued Smar. Un nul qui permet aux Marins d’Azeffoun de remonter au classement, en se hissant à la 6e place aux côtés de leurs adversaires du jour et du CRB Bordj El Kiffan, avec 18 points dans leur compte. Les poulains de Karim Kaced et Ramdane Ait Ramdane réduisent l’écart du leader, le MB Bouira, qui totalise 27 points, à 9 points et restent confiants quant à leurs chances de jouer l’accession en inter régions cette saison. Aujourd’hui, les camarades de Baour donneront la réplique à leurs homologues de l’Olympique Tizi Rached, pour le compte de la 13e journée.

A.M.