"Nous devons être plus fair-play"

Le premier responsable du comité des supporters du club de l'USM Draâ Ben Khedda, Rabah Mazert, a réagi suite à l'amende financière infligée au club après que des supporters ont jeté des bouteilles sur le terrain lors du match face au CRB Kherrata: «Notre cher club joue pour l'accession en Régionale 1 et nous, en tant que supporters, nous devons être exemplaires tout au long de la saison en faisant preuve de fair-play et d’esprit sportif», a-t-il déclaré. Et d'ajouter : «L'USMDBK a écopé d'une amende de 10 000 DA suite au jet de bouteilles sur le terrain face au CRB Kherrata. Même face à l'ES Bir Ghbalou, nous avons évité de peu une autre sanction. Donc, je lance un appel aux supporters de rester calmes et fair-play pour le bien suprême de notre chère équipe. Nous devons l’aider à accéder au palier supérieur». Rabah Mazert conclura en nous déclarant ce qui suit : «Nos supporters jouent un rôle important et sont plus que jamais mobilisés pour contribuer à une autre accession de notre équipe favorite. Nous sommes sur la bonne voie et nous demandons aux joueurs de rester concentrés sur le terrain, quant aux tribunes, nous nous en chargerons pour les faire se transcender et enchaîner avec d'autres succès jusqu'au sacre final en fin de saison».

Propos recueillis par Massi Boufatis