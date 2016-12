La JS Boukhalfa en danger à Tigzirt

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

La 13e journée de la division honneur, qui a débuté hier, se poursuivra aujourd’hui avec le déroulement des quatre matchs restants. Ainsi, l’un des trois dauphins, à savoir la JS Boukhalfa, ira rendre visite à l’ES Tigzirt. Une virée risquée pour les banlieusards de Tizi-Ouzou qui doivent s’attendre à être mis à rude épreuve par les gars de l’ES Tigzirt, qui restant sur une belle série, auront à cœur de poursuivre leur bonne dynamique. Pour sa part, l’US Azazga, toujours dans le haut du tableau, accueillera le CA Fréha au stade de Tirsatine, dans un match qui s’annonce plaisant à suivre. La qualité des deux adversaires promet une chaude empoignade entre les deux voisins qui feront tout pour sortir vainqueurs. De son coté, la formation du FC Ouadhias, qui est revenue en force, aura une bonne aubaine pour enchaîner avec un succès, à l’occasion de la réception du KC Taguemount Azouz, un adversaire dont les locaux devraient, toutefois, se méfier. Dans le bas du tableau, la lanterne rouge l’ASC Ouaguenoun, accueillera son proche voisin de palier, l’OC Azazga, au stade de Tizi Rached dans un match important pour deux équipes, plus que jamais, menacées de relégation.

CS Oumlil - RC Betrouna, la deuxième place en jeu

Dans la division pré-honneur, les regards seront braqués vers le stade de Tikobaine qui abritera un match au sommet dans le groupe B, entre le CS Oumlil et le RC Betrouna. Deux équipes qui joueront pour gagner dans un match où l’enjeu n’est autre que la deuxième place. Une donne qui donnera du piquant à cette empoignade, dont le vainqueur bouclera la phase aller non seulement en beauté, mais, aussi, en réduisant l’écart sur le leader l’O Nath Yirathen exempt de la journée. Les autres matchs au programme de cette dernière journée de la manche aller ne manqueront pas également d’intérêt. Les rencontres s’annoncent palpitantes les unes les autres, à l’image du match qui mettra aux prises l’ES Nath Irathen à l’AC Ain Zaouia, au stade de l’ex fort national.

S. K.