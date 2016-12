«Marquer mon passage !»

Par DDK | Il ya 1 heure | 119 lecture(s)

L’attaquant Mehdi Benaldjia est officiellement Canari après avoir signé son contrat avant-hier. Le joueur promet de tout faire pour marquer son passage.

La dépêche de Kabylie : Vous avez signé votre contrat avec la JSK, quel est votre sentiment ?

Mehdi Benaldjia : Je suis très heureux et très content d’opter pour un prestigieux club comme la JSK. J’ai opté pour un club qui n’est pas à présenter et je ferai tout pour être à la hauteur de la confiance placée en moi.

Votre nom revenait à chaque fois pour rejoindre le club kabyle et cette fois-ci c’est la bonne…

Effectivement ma venue à la JSK a été reportée plusieurs fois pour différentes raisons et cette fois-ci, je suis très heureux de concrétiser et de rejoindre le club kabyle. Dès que mon manager m’a informé de l’intérêt de la JSK, j’ai tout fait pour avoir mes papiers pour rejoindre le club kabyle.

Qu’est ce qui vous a motivé à rejoindre la JSK qui traverse une période difficile ?

Si j’ai opté pour la JSK, c’est parce que c’est un club qui a des traditions à l’échelle nationale et même dans les compétitions continentales. Certes, le club traverse une période difficile, toutefois, avec la solidarité de tout le groupe et le travail, la JSK pourra revenir lors de la suite de la compétition. C’est notre mission désormais.

La JSK disputera la coupe de la CAF en février. Cette compétition vous a-t-elle aussi motivé pour dire oui ?

Effectivement, la coupe de la CAF est un bon challenge. J’ai hâte de jouer cette compétition.

Un mot pour les supporters peut-être ?

C’est légitime qu’ils s’inquiètent car le club occupe une place peu confortable au classement. Cependant, ils doivent continuer à soutenir leur équipe pour qu’elle améliore sa situation. Avec un bon recrutement, le travail et leur soutien, la JSK reviendra en force lors de la suite du parcours.

Propos recueillis par Mustapha Larfi