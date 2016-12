«Je le cèderai à la JS Saoura qui a proposé un milliard cinq cents»

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

L’attaquant du CAB, Karim Aribi, ne viendra visiblement pas à la JSK.

Il est vrai que des responsables kabyles ont eu une discussion avec leurs homologues du CAB le jour du tirage au sort des 16èmes de finale de la coupe d’Algérie. Le joueur aurait même été contacté par des dirigeants de la JSK pour lui faire la proposition.

Contacté hier après-midi pour en savoir un peu plus sur le sujet, le président du CAB, Farid Nezzar, a affirmé : «La JSK nous a certes approchés pour le transfert du joueur et nous a même fait une proposition d’un montant d’un milliard, mais la JS Saoura offre un milliard cinq cents et on le cèdera certainement au plus offrant», a déclaré Nezzar.

M. L.