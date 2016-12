«Que mon départ débloque la situation»

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

Nouveau coup de théâtre au MOB. Deux mois seulement après son élection à la tête du club, en remplacement de Zahir Attia, le président Hassissene a décidé de jeter l’éponge à son tour.

«Je démissionne et ma décision est irrévocable ! J’ai compris, lors de la dernière réunion des actionnaires, que certains parmi eux voulaient que je parte. Voilà, c’est chose faite ! J’ai fait de mon mieux, mais à présent nous sommes face à une situation des plus difficiles sur le plan financier et qui nous empêche de recruter de nouveaux éléments. J’ai été, donc, contraint de céder ma place.

Seulement, je souhaite que mon départ débloquera la situation», dira Farid Hassissene qui faisait allusion à la réunion d’avant-hier dans la soirée. En effet, durant cette réunion, qui aura duré près de quatre heures, les actionnaires étaient presque unanimes à expliquer à Farid Hassissene qu’il a échoué dans sa mission. Et qu’il lui serait plus indiqué de démissionner.

Ce dernier, qui a résisté sur le coup, a fini par céder le lendemain matin (ndlr hier). Il y a lieu de rappeler que, lors d’une réunion entre les actionnaires, il y a de cela près de deux semaines, la tendance était la même, c’est à dire amener le président Hassissene à se rendre à l’évidence et démissionner.

Cependant, ce dernier a préféré continuer pensant certainement bien faire et que les choses allaient finir par s’arranger. Mais ça n’a pas été le cas, malgré le dernier succès face au CAB. Il faut de l’argent frais et dans l’immédiat, pour faire venir un nouvel entraineur et pouvoir recruter d’autres joueurs.

Adrar ou Rezki pour lui succéder

Les actionnaires, qui avaient prévu de se réunir hier dans la soirée à l’effet de parer au plus urgent, avaient à choisir entre deux options. La première est de mettre en place un comité de crise qui gérera de manière collégiale les affaires du club, et la deuxième c’est d’élire un nouveau président qui aura à composer son bureau. Les deux noms qui revenaient le plus, sont ceux de Adrar Akli et Mustapha Rezki.

Cela dit, quelque soit la résolution retenue, le plus important est de réunir l’argent qu’il faut pour concrétiser l’arrivée d’un nouvel entraineur, qui pourrait bien être Amrani, et assurer la venue de nouveaux joueurs. Pour rappel, la reprise est fixée pour lundi prochain, sous la houlette du préparateur physique Boussada.

Amine Kaci