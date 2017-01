Azazga s’extirpe de la zone rouge

Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

À la faveur de son succès à domicile au stade Tirsathine sur le score d’un but à zéro face à l’AS Bordj Ghedir, la JS Azazga quitte le bas du tableau.

Une victoire tant attendue par la galerie de la JS Azazga qui était angoissée et stressée ces dernières semaines suite aux mauvais résultats enregistrés. Les Rouge et Noir sont sur la bonne voie et terminent l’année 2016 avec une victoire ô combien précieuse. Ces trois points arrachés auront leur pesant d’or en fin de saison Les poulains de Hocine Chikhi quittent la zone rouge et pointent désormais à la 13e place avec 13 points aux côtés du MB Hassi Messaoud qui a été tenu en échec par l’IRB Berhoum sur le score de 0 à 0. C’est sur ce même score que trois autres matchs se sont achevés. Il s’agit des rencontres NRB Achir-ES Berrouaghia, USM Sétif - CA Kouba et OMR El Annasser - FC Bir El Arch.. En haut du tableau, l’ES Ben Aknoun a profité du faux pas du leader le FC Bir El Arch pour le rejoindre en tête, après son large succès 4 à 1 face au WA Rouiba. Pour sa part, le CRB Ouled Djellal continue son ascension après son succès à domicile 1 à 0 face au CRB Ain Djasser, qui se complique la tâche. Enfin, l’IRB Ain Lahdjar est revenu bredouille en s’inclinant (3 - 1) face au HAC Hydra.

A.M.