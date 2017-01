Kherrata rejoint Draâ Ben Khedda

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Après une série de sept matchs sans défaite, la formation de Draâ Ben Khedda n’a pu préserver cette belle série, vendredi dernier, en s’inclinant dans les toutes dernières minutes face à l’OS El Kseur (2 - 1). Les joueurs de Nacer Zekri n’ont pas eu la partie facile face à leurs homologues d’El kseur, entrainés par le coach Fatsah Bouabas qui a bien motivé ses poulains pour se défaire de l’USMDBK. Mais ce revers n'empêche pas le onze de Mirabeau de conserver son fauteuil de leader. Ce coup d’arrêt a été très bénéfique à l’un de ses poursuivants, le Chabab de Kherrata, qui grimpe à la première marche du podium alors que les gars de l’ES Bir Ghbalou avaient la possibilité de s’emparer seul de la pôle position. La JS Bordj Menaïel a concédé pour sa part le point du match nul face à l’ES Timezrit. L’ERB Ouled Moussa a sué avant de prendre le dessus sur son hôte de l’étape, le MC Bouira par deux buts à un. De son côté, la JS M’Chedellah a été contraint au match nul par l’ES Draâ El Mizane (2 - 2). Idem pour la formation de Gouraya, qui a concédé le point du match nul devant une accrocheuse équipe du Widad de Bordj Menaeil, sur le score d’un but partout (1 - 1). Enfin, la rencontre ayant mis aux prises le CRB Isser à l’USM Bejaia s’est soldée par un nul de parité d’un but dans chaque camp, tout comme la lanterne rouge, l’Olympique d’Akbou, et ce, devant son propre public. Ainsi la suite du parcours sera très rude pour le trio de tête et mérite bien d’être suivie de près

Samy H.