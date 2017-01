Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

«C’est une partie très plaisante à suivre et très disputée. On s’est présentés amoindris, mais malgré cela, on avait dominé les débats pendant la première demi-heure, mais on n’a pas su réagir après le but encaissé. En deuxième période, on avait donné des consignes aux joueurs de jouer sur les côtés pour déstabiliser l’adversaire. On a pu revenir au score. Je n’aime pas parlé des arbitres mais vous avez suivi le match. Il a sifflé simulation au lieu de nous accorder un penalty. Sa prestation laisse à désirer. Enfin je souhaite bon courage pour l’équipe d’El Kseur».