«Ce fut difficile»

«C’était un match difficile devant une bonne équipe de Mirabeau qui joue bien au ballon et qui n’est pas leader pour rien. Nous, nous étions dans l’obligation de l’emporter. Nous n’avons plus le droit de perdre des points à domicile. La preuve, les joueurs ont sorti le grand jeu. Pourvu qu’ils continuent de la sorte pour terminer la phase aller sur une bonne note. Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur belle prestation. Ceci dit, nous continuerons à nous battre pour faire sortir le club de sa position actuelle et dans ce contexte, je suis très optimiste. Je tiens à le répéter : c’est une victoire des joueurs».